Orhaneli İlçe Müftülüğü'nden Personel Bilgilendirme Toplantısı
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Tecrübe Paylaşımı toplantısına, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinden cami personeli katıldı. Toplantıda çeşitli sunumlar yapıldı ve soru-cevap bölümüyle program sona erdi.
Orhaneli İlçe Müftülüğünce personel bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Diyanet İşleri Başkanlığı 21. Tecrübe Paylaşımı kapsamında düzenlenen toplantıda Cami Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan, Kocaeli Darıca Erenler Cami İmam Hatibi İsmet Şahan, Antalya Murat Paşa Konaklılar Cami İmam Hatibi Yunus Emre Tatlı sunum gerçekleştirdi.
Sunumların ardından soru cevap bölümüyle program sona erdi.
Toplantıya Büyükorhan, Harmancık ve Orhaneli ilçelerinde görev yapan cami personeli katıldı.