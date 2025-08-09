Orhaneli Gazipaşa Mahallesi'nde Fırın ve Gözleme Evi Yapımı Başladı

Orhaneli Gazipaşa Mahallesi'ne fırın ve gözleme evi yapılıyor.

Orhaneli Belediyesince, İbrahim Gür Sokak'ta bulunan Bosch Kardeşlik Parkı'na fırın ve gözleme evi yapımı için çalışmalara başlandı.

Gazipaşa Mahallesi Muhtarı Tamer Özkan, hizmetlerinden dolayı Orhaneli Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Ali Osman Tayır'a teşekkür etti.