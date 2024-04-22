Üye Girişi
Haberler

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır makamını 4. Sınıf öğrencisi Muhammet Ediz Ay'a bıraktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık makamını Sait Yılmaz İlköğretim Okulu 4. Sınıf Öğrencisi Muhammet Ediz Ay'a devretti. Çocuk başkanlara hediyeler veren Tayır, çocukların bayramını kutlayarak geleceklerine dikkat çekti.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır makamını 4. Sınıf öğrencisi Muhammet Ediz Ay'a bıraktı

Belediye Başkanı Ali Osman Tayır 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık makamını Sait Yılmaz İlköğretim Okulu 4. Sınıf Öğrencisi Muhammet Ediz Ay'a devretti.

Çocuk başkanlara hediyeler veren Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak şunları söyledi:

"Çocuklarımızın bayramını kutluyorum. Yarının büyükleri ve yöneticileri olacak yavrularımız, bilinçli taleplerde bulunuyorlar. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlara güzel bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz. "

Kaynak: AA / Güncel

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır Sait Yılmaz 23 Nisan Çocuk Belediye Yaşam Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title