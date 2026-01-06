Haberler

Orhan Pamuk'un romanından uyarlanan "Masumiyet Müzesi" dizisi 13 Şubat'ta yayınlanacak

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan Pamuk'un 'Masumiyet Müzesi' romanından uyarlanan dizi, 13 Şubat'ta Netflix'te yayınlanacak. 9 bölümlük dizi, 1970'lerin İstanbul'unda geçen karmaşık bir aşk hikayesini konu alıyor.

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan Pamuk'un "Masumiyet Müzesi" romanından aynı adla uyarlanan dizi, 13 Şubat'ta Netflix'te izleyiciyle buluşacak.

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, çevrildiği 60'tan fazla dilde milyonlarca okura ulaşan roman ile çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapan aynı adlı müze, 9 bölümlük diziye konu oldu. Dizi tüm dünyada eş zamanlı yayınlanacak.

Dizinin yönetmen koltuğunda Zeynep Günay otururken, senaryosunu Ertan Kurtulan kaleme aldı.

Ay Yapım imzası taşıyan dizide başrolleri Selahattin Paşalı ile Eylül Lize Kandemir paylaşıyor.

Kadroda ayrıca Oya Unustası, Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Gülçin Kültür Şahin ve Ercan Kesal da yer alıyor.

Yapım, 1970'lerin İstanbul'unda varlıklı bir ailenin oğlu Kemal ile uzak akrabası Füsun arasında başlayan fırtınalı ilişkiyi, aşkın, mutluluğun, takıntının, özlemin ve kaçırılmış ihtimallerin izinde çok katmanlı bir anlatıyla ekrana taşıyor.

