Orhan Pamuk'tan samimi bir iç döküş | "Uzak Dağlar ve Hatıralar"

Türkiye'nin Nobel Edebiyat Ödülü alan ilk ve tek yazarı Orhan Pamuk, son kitabı "Uzak Dağlar ve Hatıralar"ı ilk kez T24 Yazarı Murat Sabuncu'ya anlattı.

Türkiye'nin Nobel Edebiyat Ödülü alan ilk ve tek yazarı Orhan Pamuk, son kitabı "Uzak Dağlar ve Hatıralar"ı ilk kez T24 Yazarı Murat Sabuncu'ya anlattı.

Orhan Pamuk'un; bekleme koltuklarında, trenlerde, metrolarda, kahve ve lokanta masalarında yıllarca tuttuğu 4 bin sayfalık notlar ve yaptığı resimlerden 398 sayfalık bir seçki, Yapı Kredi Yayınları'ndan "Uzak Dağlar ve Hatıralar" adıyla çıktı.

İlk kez düzenlendiği 1901 yılından bugüne kadar dünyada 118 kişinin değer görüldüğü Nobel Edebiyat Ödülü'nü Türkiye'den kazanan (2006) tek isim olan Orhan Pamuk, son kitabının "hem yazarı hem ressamı."

Video: Tunahan Serim - Candeğer Bukrek

Kurgu: Özcan Şahin - Tunahan Serim

Grafik: Özcan Şahin