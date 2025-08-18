Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Görevini Orgeneral Metin Tokel'e Devretti

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2025 Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda Genelkurmay Başkanı olarak atanan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, görevi Orgeneral Metin Tokel'e devretti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda gerçekleşen devir teslim törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
