Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Akdeniz Kara Kuvvetleri Komutanları Sempozyumu'nda

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Akdeniz Kara Kuvvetleri Komutanları Sempozyumu'na katıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bayraktaroğlu'nun, 1-2 Haziran'da Fransa'da gerçekleşen ve Akdeniz'e komşu 15 ülkenin Kara Kuvvetleri Komutanları ile temsilcilerinin yer aldığı Akdeniz Kara Kuvvetleri Komutanları Sempozyumu'na katıldığı belirtildi.

Charles de Gaulle Uçak Gemisi'nde yapılan sempozyumun birinci oturumunda, gelecek 10 yılda Akdeniz'in geleceği, operasyonel hazırlıklar ve iş birliği konuları ele alındı.

İkinci oturumda ise hibrit ve siber tehditler ile bu tehditlere karşı iş birliği konuları görüşüldü.

Orgeneral Bayraktaroğlu, sempozyuma katılım sağlayan bazı ülkelerin komutanları ile bölgesel güvenlik ve askeri iş birliği konularında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bayraktaroğlu, program kapsamında Paris Büyükelçiliğini de ziyaret etti.