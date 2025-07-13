Orgeneral Metin Gürak, Kazakistan'da Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

Orgeneral Metin Gürak, Kazakistan'da Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sultan Kamaletdinov'un davetiyle Astana'da bir dizi resmi ziyaret yaptı. Ziyaret kapsamında askeri törenle karşılanan Gürak, Kazakistan Savunma Bakanı ile görüşmeler gerçekleştirdi ve Vatan Savunucuları Anıtı'na çelenk sundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sultan Kamaletdinov'un resmi davetiyle Astana'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

TSK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Kamaletdinov'un resmi davetiyle Astana'ya giden Orgeneral Gürak, askeri törenle karşılandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Kazakistan Savunma Bakanı Tümgeneral Dauren Kosanov tarafından kabul edildi.

Vatan Savunucuları Anıtı'na çelenk sunan Orgeneral Metin Gürak, Kazakistan Savunma Üniversitesini, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu'yu ve Kazakistan Askeri Ataşeliğini ziyaret etti.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi

"47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme

Borcu olanlar dikkat! Kredi kartı ve kredilerde yeni dönem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.