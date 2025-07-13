Orgeneral Metin Gürak, Kazakistan'da Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sultan Kamaletdinov'un resmi davetiyle Astana'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

TSK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Kamaletdinov'un resmi davetiyle Astana'ya giden Orgeneral Gürak, askeri törenle karşılandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Kazakistan Savunma Bakanı Tümgeneral Dauren Kosanov tarafından kabul edildi.

Vatan Savunucuları Anıtı'na çelenk sunan Orgeneral Metin Gürak, Kazakistan Savunma Üniversitesini, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu'yu ve Kazakistan Askeri Ataşeliğini ziyaret etti.