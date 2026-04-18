Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ergün, Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın açılışına katıldı

Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Levent Ergün, Libya'da düzenlenen Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın açılışına katıldı. Ergün, Libya'nın önde gelen askeri yetkilileriyle bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Ergün'ün Libya'da Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın açılış törenine katıldığı belirtildi.

Açıklamada, Orgeneral Ergün'ün, Libya Milli Birlik Hükümeti Savunma Bakanı Tümgeneral Abdüsselam Zubi, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ve ABD Afrika Komutan Yardımcısı Korgeneral John Brennan ile görüştüğü ifade edildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında, eski valinin oğlu hakkında karar
Kahramanmaraş'taki saldırının 'failinin ölmediğine' iddiasına yalanlama

Okul saldırganıyla ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
Uğurcan'a dev talip! Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek

Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek
16 yaşındaki milli sporcu Feyza'nın şüpheli ölümü

Kayıp milli sporcunun şüpheli ölümü! Korkunç halde bulundu
Trump’tan tarihi UFO çıkışı: 'Çok ilginç belgeler bulduk, yakında açıklıyoruz'

Trump’tan tarihi UFO çıkışı: Yakında açıklıyoruz
Kahramanmaraş'taki saldırının 'failinin ölmediğine' iddiasına yalanlama

Okul saldırganıyla ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun

Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli olun
Aylardır cezaevinde bulunan Erden Timur'dan Galatasaray'a mesaj

Aylardır cezaevinde bulunan Erden Timur'dan yeni haber var