Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ergün, Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın açılışına katıldı

Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Levent Ergün, Libya'da devam eden Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın açılış törenine iştirak etti.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Ergün'ün Libya'da Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın açılış törenine katıldığı belirtildi.

Açıklamada, Orgeneral Ergün'ün, Libya Milli Birlik Hükümeti Savunma Bakanı Tümgeneral Abdüsselam Zubi, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ve ABD Afrika Komutan Yardımcısı Korgeneral John Brennan ile görüştüğü ifade edildi.