Orgeneral Kadıoğlu, İzmir'de Pilotaj Mezuniyet Töreni'ne katıldı

Güncelleme:
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İzmir'de 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen Pilotaj Mezuniyet Töreni'ne katılarak, genç pilotları tebrik etti.

HAVA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen Pilotaj Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabında, 27 Aralık'ta İzmir'in Çiğli ilçesinde gerçekleştirilen törenden görüntüler paylaşılarak, "Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu; Milli Savunma Bakan Yardımcısı Sayın Musa Heybet, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile birlikte 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda düzenlenen Pilotaj Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Ay yıldızlı bayrağımızı göklerde onurla dalgalandıracak genç pilotlarımızı yürekten tebrik ediyor; kendilerine Türk Hava Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
