Orgeneral Gürak ve Tümgeneral Kamaletdinov'dan Askeri İş Birliği Görüşmesi

Orgeneral Gürak ve Tümgeneral Kamaletdinov'dan Askeri İş Birliği Görüşmesi
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kazakistan Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sultan Kamaletdinov ile Ankara'da bir araya gelerek askeri iş birliği ve bölgesel güvenlik konularını görüştü.

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kazakistan Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sultan Kamaletdinov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Kazakistan Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sultan Kamaletdinov'u Ankara'da askeri törenle karşıladı.

Karşılama töreninin ardından Orgeneral Gürak ve Tümgeneral Kamaletdinov, beraberlerindeki heyetlerle birlikte Genelkurmay Karargahında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasında askeri iş birliği, bölgesel güvenlik konuları ve savunma alanındaki ortak çalışmalar ele alındı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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