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Orgeneral Bayraktaroğlu, Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Hafter ile görüştü

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Halid Hafter ile görüştü. Hafter, askeri törenle karşılandıktan sonra ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Halid Hafter ile görüştü.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Halid Hafter'i askeri törenle karşıladığı belirtildi.

Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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