Macaristan'da tutuklu bulunan suç örgütü yöneticisi, Türkiye'ye getirildi

TUTUKLANDI

'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürme ve bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme' suçlarından Kırmızı Bülten ile aranan ve Macaristan'dan Türkiye'ye iade edilen Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.