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Organize suç örgütü lideri Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalandı

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İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan davasının gizli sanığı Serdar Sertçelik'in Macaristan'da yakalandığını duyurdu.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan davasının gizli sanığı Serdar Sertçelik yakalandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Serdar Sertçelik, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve MİT'in müşterek çalışmaları sonucu Macaristan'da yakalandı" denildi.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından kırmızı bülten ile aranan Serdar Sertçelik'in yakalandığını açıkladı. Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden olan; Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürme, Bir Suçu Gizlemek veya Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçlarından Kırmızı Bülten ile 17 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uluslararası seviyede aranan Serdar Sertçelik, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve MİT'in müşterek çalışmaları sonucu Macaristan'da yakalandı.

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğümüze bağlı İnterpol Europol Dairesi Başkanlığımızın takibini sürdürdüğü şahıs, 25 Mayıs 2024 tarihinde Gürcistan sahte pasaportu ve Simeon Nikos kimlik bilgisiyle Roszke Sınır Kapısından giriş yapmaya çalışırken yakalandı."

Kaynak: ANKA / Güncel

İçişleri Bakanlığı Ayhan Bora Kaplan Serdar Sertçelik Macaristan Politika Güncel Haberler

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