"En tehlikeli firariler" listesindeydi! Tatil cennetinde yakalandı
İtalya'da en tehlikeli firariler listesindeki organize suç örgütü "Camorra"nın elebaşlarından Roberto Mazzarella, Salerno kenti yakınlarındaki lüks bir tatil tesisinde yakalandı. Mazzarella, İtalya İçişleri Bakanlığının "en tehlikeli firariler" listesinin 4 numarasında yer alıyordu.
GECELİĞİ 1000 EURO
İtalya basınında çıkan haberlere göre, Napoli ve çevresinde faaliyet gösteren "Camorra" isimli örgütün elebaşlarından Mazzarella'nın, jandarma tarafından Salerno yakınlarındaki Vietri sul Mare'de geceliği 1000 Euro olan lüks bir konaklama tesisinde olduğu tespit edildi. Haberlere göre, 48 yaşındaki Mazzarella, Paskalya tatili dolayısıyla ailesiyle bulunduğu tesiste jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Mazzarella'nın yanında bulunan üç lüks saat, 20 bin Euro, sahte kimlik ve sahte belgelere el konuldu.
OCAK 2025'TEN BU YANA KAÇAK DURUMUNDAYDI
Mazzarella, Napoli Mafya ile Mücadele Savcılığının talebi üzerine, mafyavari yöntemlerle ağırlaştırılmış cinayet suçlamasıyla Napoli Mahkemesi'nin ihtiyati tutuklama emri çıkardığı 28 Ocak 2025'ten bu yana kaçak durumdaydı. İtalya İçişleri Bakanlığının en tehlikeli firariler listesinin 4 numarasında yer aldığı belirtilen Mazzarella, 15 Aralık 2000'de Napoli'deki bir şarküteride Antonio Maione'nin öldürülmesinin faili ve azmettiricisi olmakla suçlanıyor.