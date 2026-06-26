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Adalet Bakanı Gürlek: 48 Operasyonda 841 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Yapıldı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen 48 operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Operasyonların organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen 48 operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Gürlek, "Şehirlerimizin huzurunu bozmaya, gençlerimizi suça bulaştırmaya, esnafımızı tehdit ve haraçla sindirmeye çalışan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Gürlek, pazartesi günü 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen "Organize Suç Örgütleri ile Mücadele" konulu genelge doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılıklarının hızlı şekilde harekete geçtiğini, emniyet ve jandarma birimleriyle koordinasyon içinde bu sabah ülke genelinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açıklamaya göre, 31 Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda 24 ilde Türk Ceza Kanunu'nun 220'nci maddesi kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna yönelik 35 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 711 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Örgütlü suç kapsamında olmamakla birlikte benzer nitelikteki suçlara yönelik olarak ise 10 Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda 10 ilde 13 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda da 130 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Toplamda 48 operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını belirten Gürlek, söz konusu tablonun devletin suç örgütlerine karşı mücadelesindeki kararlılığı, yargı teşkilatının hızlı refleksi, kolluk birimlerinin sahadaki etkinliği ve kurumlar arasındaki koordinasyonun göstergesi olduğunu kaydetti.

Gürlek, açıklamasında, "Şehirlerimizin huzurunu bozmaya, gençlerimizi suça bulaştırmaya, esnafımızı tehdit ve haraçla sindirmeye çalışan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz. Bu suç örgütlerini yöneticilerinden finans ağlarına, tetikçilerinden dijital propaganda kanallarına kadar tüm unsurlarıyla hedef almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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