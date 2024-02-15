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Organizatör ve sanatçı menajeri Erkan Özerman Kocaeli'de defnedildi

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İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Erkan Özerman'ın cenazesi, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde defnedildi. Özerman için Uzuntarla Merkez Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden organizatör ve sanatçı menajeri Erkan Özerman'ın cenazesi, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde defnedildi.

Özerman için çocukluğunun geçtiği Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzuntarla Mahallesi'ndeki evin önünde helallik alındıktan sonra Uzuntarla Merkez Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Burada kardeşleri Nurkan Özerman Tekelioğlu ve Mehmet Özerman ile diğer yakınları taziyeleri kabul etti.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Özerman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından burada toprağa verildi.

Kuzeni Mehdi Nüzhet Çetinbaş, gazetecilere, Özerman'a son görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.

Özerman'ın çocukluğunun Uzuntarla'da geçtiğini aktaran Çetinbaş, "Köye çok bağlıydı. Bayramlarda, boş vakitlerinde sürekli buralarda bulundu, buraları hiç unutmadı. Vefat ettiğinde köyünde gömülmek istediği için biz de son vazifemizi yerine getirdik. Babasının mezarına gömülmek istedi. Biz de vasiyetini yerine getirdik." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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