Bağışlanan karaciğeriyle İstanbul'daki hastaya umut oldu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde beyin ölümü gerçekleşmesi sonrası ailesinin organlarını bağışladığı 71 yaşındaki kadının karaciğeri uygun hastaya nakledilmek üzere İstanbul'a götürüldü.

Manavgat'ta rahatsızlığı sebebiyle yakınları tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirilen 71 yaşındaki kadının beyin ölümü gerçekleşti. Manavgat Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğü'nün temasa geçtiği yakınları organ bağışını kabul etti. Sağlık Bakanlığı veri tabanında yapılan inceleme sonucunda karaciğerin İstanbul'da bir hastayla uyumlu olduğu belirlendi. Saat 02.00 sıralarında Antalya'dan gelen uzman ekip tarafından alınan karaciğer saat 06.30 uçağıyla İstanbul'a gönderilmek üzere Antalya Havalimanı'na götürüldü. Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Deniz, yapılan operasyonla birlikte 2025 yılı içerisinde gerçekleşen organ bağışı sayısının 7'ye ulaştığını belirtti.

Haber: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,