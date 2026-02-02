Rusya'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 3 kişi öldü
Rusya'nın Orenburg bölgesinde bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
Rusya'nın Orenburg bölgesi yakınlarında bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orenburg bölgesinde Orsk şehri civarında eğitim uçuşu yapan bir uçak düştü.
Uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti.
Yerel yetkililer, uçakta bir eğitmen ve iki öğrenci pilotun bulunduğunu bildirdi.
Olay yerinde incelemeler sürerken, kazanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.