Haberler

Rusya'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 3 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Orenburg bölgesinde bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Rusya'nın Orenburg bölgesi yakınlarında bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orenburg bölgesinde Orsk şehri civarında eğitim uçuşu yapan bir uçak düştü.

Uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililer, uçakta bir eğitmen ve iki öğrenci pilotun bulunduğunu bildirdi.

Olay yerinde incelemeler sürerken, kazanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein depremi! 'Özür diliyorum' diyerek istifa etti

Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan! Çöp kutusunun kapağını açınca...

Görüntü Türkiye'nin bir ucundan! Çöp kutusunun kapağını açınca...
En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı

En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Epstein depremi! 'Özür diliyorum' diyerek istifa etti

Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı

Doktor da bunu yaparsa! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış

Bebek farklı hemşire aynı! İnfial yaratacak yeni görüntü ortaya çıktı