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Ordu'da skuterlı çocuk köpeklerin saldırısına uğradı; o anlar kamerada

Ordu'da skuterlı çocuk köpeklerin saldırısına uğradı; o anlar kamerada
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Ordu'nun Çamaş ilçesinde 10 yaşındaki Ömer Ç., skuter ile evine giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, belediye köpekleri toplama çalışması başlattı.

ORDU'nun Çamaş ilçesinde skuter ile evine giden çocuk, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 17 Temmuz günü akşam saatlerinde Taşoluk Mahallesi Fatsa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elinde tuttuğu skuter ile evine gitmeye çalışan Ömer Ç. (10), yol üzerinde bulunan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Paniğe kapılan çocuk, elindeki skuter ile kendini köpeklerden korumaya çalıştı. Çevredeki diğer köpeklerinde gelmesi üzerine Ömer Ç. elindeki skuterı atarak uzaklaştı. Köpeklerin çocuğa saldırma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Aynı bölgede 13 Temmuz'da da Bahri K., sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak çeşitler yerlerinden yaralandı. İlçe merkezinde 5 gün arayla yaşanan iki olayın ardından belediye ekipleri sahipsiz köpeklerin toplanmasına yönelik çalışma başlattı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Çamaş Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ilçe merkezinde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, özellikle çocuklar ve yaşlıların güvenli şekilde günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla sokakta başıboş dolaşan sahipsiz köpeklerin ilgili mevzuat çerçevesinde ekipler tarafından toplandığı belirtildi. Açıklamada, "Toplanan sahipsiz hayvanlar gerekli sağlık kontrolleri, bakım ve rehabilitasyon süreçleri için yetkili birimlere teslim edilmiştir. Çalışmalarımız hem vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak hem de hayvanların refahını gözetmek amacıyla titizlikle yürütülmektedir. Daha güvenli ve yaşanabilir bir ilçe için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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