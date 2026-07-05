Ordu'da yaylada yaşayan kadın ölü bulundu

ORDU'nun Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası Koçağalı Obası'nda hayvancılık yapan Fatma Çakmak (78), evinin bahçesinde ölü bulundu.

Olay, Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası Koçağalı Obası'nda meydana geldi. İddiaya göre, Fatma Çakmak'tan bir süre haber alamayan yakınları ile çevredeki vatandaşlar, kadını evinin yakınında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatma Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra Çakmak'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı