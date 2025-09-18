Haberler

Orduda Balkondan Düşme Olayı: İki Genç Hayatını Kaybetti

Ordu'da bir apartmanın 5. katından düşen Mert Tezlik (25) ve Dilek Avkaş (20), hayatını kaybetti. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor. Apartman dairesinde uyuşturucu madde bulundu.

Olay, saat 01.00 sıralarında Fatsa ilçesi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Fatsa ilçesi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir birlikte yaşayan Mert Tezlik ve Dilek Avkaş, 5 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairenin balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Mert Tezlik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Dilek Avkaş ise ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Avkaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mert Tezlik ve Dilek Avkaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan, polis tarafından apartman dairesinde yapılan incelemede uyuşturucu madde bulunduğu öğrenildi. Olayın intihar mı, cinayet mi olduğu araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
