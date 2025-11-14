Ordu Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı

Ordu'nun ilçelerindeki yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Bölgede soğuk havanın ardından sahil kesimindeki ilçelerde yağmur etkisini gösterdi. Akkuş, Aybastı, Kabadüz, Mesudiye, Korgan ve Kumru ilçelerine bağlı yüksek rakımlı mahalleler ile yaylalar, kar yağışıyla beyaza büründü.

Kentin doğasıyla öne çıkan 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ile Argan ve Perşembe yaylaları da karla kaplandı.

Yüksek kesimlerdeki kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.