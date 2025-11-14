Haberler

Ordu Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı

Ordu Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı
Güncelleme:
Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, sahil ilçelerinde ise yağmurla birlikte soğuk havayı getiriyor. Akkuş, Aybastı, Kabadüz ve diğer yüksek rakımlı mahallelerde kar beyaz örtüyle kaplandı.

Ordu'nun ilçelerindeki yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Bölgede soğuk havanın ardından sahil kesimindeki ilçelerde yağmur etkisini gösterdi. Akkuş, Aybastı, Kabadüz, Mesudiye, Korgan ve Kumru ilçelerine bağlı yüksek rakımlı mahalleler ile yaylalar, kar yağışıyla beyaza büründü.

Kentin doğasıyla öne çıkan 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ile Argan ve Perşembe yaylaları da karla kaplandı.

Yüksek kesimlerdeki kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
