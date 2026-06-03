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Ordu merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

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Ordu merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı, 7'si tutuklandı. Aramalarda sentetik hap ve silah ele geçirildi.

Ordu merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele kapsamında Ordu ve Samsun'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 173 sentetik hap, tabanca ile 53 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Y.B.G, A.G, K.T, Ö.H.Ö, U.B, K.A. ve K.D.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 11'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay
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