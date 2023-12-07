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Ordu ve Giresun'da 4 camiden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

7 Aralık 2023 14:41 Son Güncelleme: 14:42 Abone Ol

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde 2, Ünye ilçesinde 1 ve Giresun'un Bulancak ilçesinde 1 camiden farklı günlerde hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından evinde yakalandı.