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Ordu ve Giresun'da 4 camiden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

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Ordu'nun Gülyalı ilçesinde 2, Ünye ilçesinde 1 ve Giresun'un Bulancak ilçesinde 1 camiden farklı günlerde hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından evinde yakalandı.

Ordu ve Giresun'daki 4 camiden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ordu'nun Gülyalı ilçesinde 2, Ünye ilçesinde 1 ve Giresun'un Bulancak ilçesinde 1 camiden farklı günlerde hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, camilerin güvenlik kameraları görüntülerinden tespit ettikleri şüpheli M.Y'yi (33) evinde yakaladı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Bulancak Giresun Gülyalı Ordu Güvenlik Hırsızlık 3. Sayfa Güncel Haberler

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