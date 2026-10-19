Ordu Valisi Erol, Fatsa'da muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı

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Ordu Valisi Muammer Erol, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erol, Fatsa Muhtarlar Derneğince Çerkezler Tepesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda, muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Aşkın Baş ise muhtarlık görevinin kutsal olduğunu belirterek, muhtarlarla bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da muhtarlık görevinin büyük bir sorumluluk gerektirdiğini vurgulayarak, "Bir taraftan devletimiz milleti temsil ediyorsunuz, diğer taraftan millete devleti temsil ediyorsunuz. Aradaki bu köprü bağıyla dönem dönem arada kalıyorsunuz ama dilinizin döndüğünce vatandaşla devlet arasında hem vatandaşın işini çözmeye hem de mahallenin sorununu devletimizin yetkili makamlarına iletmekle ilgili yükümlüsünüz." ifadelerini kullandı.

Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Hafızoğlu da kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmaları, ortak akılla sorunlara çözüm aramaları ve vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için dayanışmalarını sürdürmeleri gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından uzun yıllar muhtarlık yapan eski muhtarlara plaket verildi.

Programa, Fatsa Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ile diğer ilgililer ve ilçede görev yapan muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA