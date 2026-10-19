Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ordu Valisi Erol, Fatsa'da muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu Valisi Erol, Fatsa'da muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu Valisi Muammer Erol, Fatsa'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programa katılarak muhtarların gününü kutladı. Konuşmaların ardından uzun yıllar muhtarlık yapan eski muhtarlara plaket verildi.

Ordu Valisi Muammer Erol, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erol, Fatsa Muhtarlar Derneğince Çerkezler Tepesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda, muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Aşkın Baş ise muhtarlık görevinin kutsal olduğunu belirterek, muhtarlarla bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da muhtarlık görevinin büyük bir sorumluluk gerektirdiğini vurgulayarak, "Bir taraftan devletimiz milleti temsil ediyorsunuz, diğer taraftan millete devleti temsil ediyorsunuz. Aradaki bu köprü bağıyla dönem dönem arada kalıyorsunuz ama dilinizin döndüğünce vatandaşla devlet arasında hem vatandaşın işini çözmeye hem de mahallenin sorununu devletimizin yetkili makamlarına iletmekle ilgili yükümlüsünüz." ifadelerini kullandı.

Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Hafızoğlu da kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmaları, ortak akılla sorunlara çözüm aramaları ve vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için dayanışmalarını sürdürmeleri gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından uzun yıllar muhtarlık yapan eski muhtarlara plaket verildi.

Programa, Fatsa Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ile diğer ilgililer ve ilçede görev yapan muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
CHP'li başkanın kızı çalışmadığı halde Yeni Partili belediyede maaşa bağlanmış

Yeni Partili başkandan CHP'li başkanın kızına büyük kıyak
Alman ordusunda pes dedirten olay! Cinsel ilişki yarışması düzenlediler

Askerlerden skandal cinsel ilişki yarışması! Bakan devreye girdi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için sürpriz karar! TFF yarın açıklayacak

Derbiye 1 hafta kala bomba gelişme! TFF yarın kararını açıklayacak

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı

İstanbul'daki konserde korkunç son! Ölümlerin nedeni belli oldu
5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi! Yürek yakan görüntüler

5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi! Yürek yakan görüntüler
YKS ikincisini eleyen soru! Doğru cevabı duyunca şaşkına döndü

YKS ikincisini eleyen soru! Doğru cevabı duyunca şaşkına döndü
Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti

Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
Juventus'a kendi evinde ağır darbe! Gol olup yağdılar

Ne olacak bu takımın hali? Kendi seyircisi önünde madara oldu

En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım

En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
Tır köprüden uçtu! Şehir bir anda ineklerle doldu

Gece yarısı bir anda otoyolda belirdiler! Gerçek sonra ortaya çıktı