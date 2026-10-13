Ordu Ünye'de okul servis minibüsü şarampole yuvarlandı, 5 öğrenci ve sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ORDU'nun Ünye ilçesinde şarampole yuvarlanan okul servis minibüsündeki 5 öğrenci ile sürücü yaralandı.

Kaza, bu sabah Ünye ilçesine bağlı Gölceğiz Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleden ilçe merkezine doğru giderken virajda kontrolden çıkan Erkan Kuru yönetimindeki 52 S 2102 plakalı okul servis minibüsü, şarampole yuvarlandı. Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Minibüste yaralanan ilk ve ortaokul öğrencileri, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

DURUMLARI İYİ

Kazada sürücü Erkan K. ile öğrenciler Ömer Faruk Ö., Büşra K., İrem Ç., Buğlem Ç. ve Betül Ç. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Ünye ve Fatsa Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı