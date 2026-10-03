Ordu Ünye'de devrilen otomobilin 73 yaşındaki sürücüsü yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Ünye ilçesinde, Hamidiye Mahallesi'nde 73 yaşındaki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil devrildi. Yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılarak ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hamidiye Mahallesi'nde Emine K. (73) idaresindeki 52 BM 292 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ekiplerce otomobilden çıkarıldı.
Yaralı, ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: AA