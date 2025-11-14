Haberler

Ordu-Sivas Kara Yolu Yoğun Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinden Sivas yönüne giden kara yolu, akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Yetkililer, soğuk havada yola devam etmeyecek sürücüleri uyararak, bölgedeki çalışmalara devam ettiklerini duyurdu.

Ordu- Sivas kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle Ordu'nun Mesudiye ilçesinden Sivas yönüne doğru ulaşım durdu.

Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, AA muhabirine, Ordu-Sivas bağlantı yolu üzerinde Iğdır Ormanları mevkisinde yoğun kar yağışından dolayı ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, Mesudiye Belediyesi, Karayolları ve polis ekiplerinin bölgede bulunduğunu belirten Koçyiğit, şöyle devam etti:

"Sivas Koyulhisar ilçesi ve Ordu Mesudiye ilçe girişinde kış lastiği, zinciri, çeki ve halatı olmayanların yola devam etmesi sakıncalı olacak. Bu nedenle vatandaşlarımızı belediye tesislerimizde çay, kahve ve yemek ikramı yaparak sıcak bir ortamda ağırlıyoruz. Ekiplerimizin bölgede yoğun çalışmaları devam ediyor ve inşallah yolu ulaşıma açacağız."

Koçyiğit, ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığını, bazı mahallelerde yaşanan elektrik kesintilerine ise ekiplerin müdahale ettiğini dile getirdi.

Bazı yayla yollarına ulaşım sağlanamadığını aktaran Koçyiğit, hayvanlarıyla birlikte yaylada bulunan yöre sakinlerinin köylerine dönebilmeleri için çalışma yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
