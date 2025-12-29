Haberler

Ordu'nun yüksekleri beyaza büründü

Ordu'nun yüksekleri beyaza büründü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordunun yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışı, yaylaları beyaza bürüdü ve güzel manzaralar oluşturdu. 500-600 rakım üzerindeki bölgelerde kar kalınlığı 10-15 santimetreye ulaştı. Kar yağışının çarşamba gününden itibaren yeniden etkili olabileceği belirtildi.

ORDU'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Beyaza bürünen yaylalar ile yüksek kesimli ilçelerde güzel görüntüler oluştu.

Ordu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde, dün sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışı etkili oldu. Ulubey, Gölköy, Gürgentepe, Kumru, Akkuş, Korgan, Kabadüz, Mesudiye ve Aybastı ilçelerinin yüksekleri beyaz örtü ile kaplanırken, ortaya seyirlik manzaralar çıktı. Kar kalınlığı, 500-600 rakımın üzerindeki bölgelerde yer yer 10-15 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerde kar yağışının çarşamba gününden itibaren aralıklı olarak yeniden etkili olabileceği belirtildi. Diğer yandan kent ve ilçe merkezlerinde, güneşli hava ile birlikte kar erimeye başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak

Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat için aylar sonra yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli: Hiçbir saldırı bizi 'Terörsüz Türkiye' kararlılığımızdan geri döndüremeyecek

3 şehit verdiğimiz operasyon sonrası Bahçeli'den ilk sözler
Hakan Çalhanoğlu'nun bonservisi belli oldu

Galatasaray'ın istediği yıldız futbolcunun bonservisini belirlediler
DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu

DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu
Cagliari'den bomba Semih Kılıçsoy kararı! Beşiktaş'ın kasası ağzına kadar dolacak

Beşiktaş'ın kasasını ağzına kadar dolduracak
Bahçeli: Hiçbir saldırı bizi 'Terörsüz Türkiye' kararlılığımızdan geri döndüremeyecek

3 şehit verdiğimiz operasyon sonrası Bahçeli'den ilk sözler
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında gerginlik! 'İstediğim yere bakarım deyince' dayanamadı

Katil zanlısının pişkin sözlerini duyan ikiz kardeş dayanamadı
Lise bahçesinde korku dolu anlar: Kızını rahatsız eden genci silahla rehin aldı

Öfkeli baba kızını rahatsız eden genci silahla rehin aldı