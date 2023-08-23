Ordu'nun Fatsa ilçesinde trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, E.U. yönetimindeki bir otomobil ile Y.A'nın kullandığı bir kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetti.