Ordu'nun Fatsa ilçesinde trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, E.U. yönetimindeki bir otomobil ile Y.A'nın kullandığı bir kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetti.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
E.U. yönetimindeki 52 AEA 558 plakalı otomobil, İlçenin Bahçelievler Mahallesi'nde, Y.A'nın kullandığı 41 H 7795 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel