Ordu'nun Akkuş ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
Ordu'nun Akkuş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valilik, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için bu kararı aldıklarını açıkladı. Ayrıca, bazı kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçede yoğun karın etkili olduğu, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için bugün eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA / Hayati Akçay