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Ordu Korgan'da tarım aracı devrildi, kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Ordu'nun Korgan ilçesinde Çamlı Mahallesi'nde kontrolden çıkan tarım aracı devrildi; sürücü ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan araçta bulunan 1 kişi yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, sürücü tedaviye alındı.

Ordu'nun Korgan ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Zerrin B. idaresindeki "pat pat" olarak bilinen tarım aracı, Çamlı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Esma B, Korgan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Esma B. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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