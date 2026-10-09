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Ordu Korgan'da akrabasınca vurulan 62 yaşındaki kadın oğlunun yanına defnedildi

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Ordu'nun Korgan ilçesinde akrabası tarafından silahla vurularak öldürülen 62 yaşındaki kadın için Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kadın, kılınan namazın ardından üç gün önce bıçaklı kavgada öldürülen oğlunun yanında aile mezarlığında toprağa verildi.

Ordu'nun Korgan ilçesinde akrabası tarafından silahla vurularak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Yeşilpınar Mahallesi'nde dün akrabası Hacer E'nin (52) silahla ateş etmesi sonucu hayatını kaybeden Nezaket Artça (62) için Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Artça'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan ile vatandaşlar katıldı.

Nezaket Artça'nın cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında üç gün önce bıçaklı kavgada öldürülen oğlu Orhan Artça'nın (40) yanında defnedildi.

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aynı mahallede 6 Ekim'de çıkan kavgada İ.E. (26) tarafından bıçaklanarak öldürülen Orhan Artça'nın annesi Nezaket Artça, dün zanlının anneannesi Emine Artça'yı (72) kürekle darbetmişti.

Olayı gören yaralı Emine Artça'nın kızı Hacer E'nin (52) silahla ateş etmesi sonucu Nezaket Artça hayatını kaybetmişti.

Orhan Artça'yı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan İ.E'nin annesi de olan Hacer E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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