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Ordu Komutanı Ali Sivri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti

20 Aralık 2023 09:38 Güncelleme: 09:40 Abone Ol

Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Ziyarette, Valilik şeref defterini imzalayan Sivri, Vali Soytürk ile bir süre makamında görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Soytürk, Sivri'ye teşekkür etti. Ziyarette, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu da yer aldı.