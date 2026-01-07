Ordu itfaiyesi 2025'te 6 bin 581 olaya müdahale etti

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2025 yılında 6 bin 581 olaya müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl il genelinde 1966'sı yangın, 504'ü trafik kazası, 1633'ü insan ve hayvan kurtarma, 254 su baskını, 114 boğulma tehlikesi ve 2 bin 110'u diğer itfai olaylar olmak üzere toplam 6 bin 581 olaya müdahale etti.

Yıl boyunca 2 bin 656 denetim yapan ekipler, 40 bin 591 vatandaşa da eğitim verdi.

Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM) ile il genelinde oluşturulan 24 plajda su kazalarını önleme hizmeti verilerek, vatandaşların yaz aylarında daha güvenli vakit geçirmeleri için imkan sağlandı. Boğulma tehlikesi geçiren 114 kişi de OSKEM'le yaşama tutundu.