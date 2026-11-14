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Ordu Gölköy'de otomobil uçuruma yuvarlandı, 3 kişi hayatını kaybetti

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Ordu Gölköy'de otomobil uçuruma yuvarlandı, 3 kişi hayatını kaybetti
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Ordu'nun Gölköy ilçesinde Gölköy-Mesudiye kara yolunun Anduz mevkisinde otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti; cenazeler olay yerindeki incelemenin ardından Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Gölköy- Mesudiye kara yolunun Anduz mevkisinde B.K. yönetimindeki 52 AIB 007 plakalı otomobil uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce, sürücü ile beraberindeki A.T. ve M.Y'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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