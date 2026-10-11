Haberler

Ordu Fatsa'da bisikletiyle 4 metrelik istinat duvarından düşen çocuk yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Evkaf Mahallesi'nde bisiklet süren 9 yaşındaki çocuk, bir sitenin yaklaşık 4 metrelik istinat duvarından düşerek yaralandı. İhbar üzerine olaya polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi; çocuk Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bisikletiyle yüksekten düşen çocuk yaralandı.

Evkaf Mahallesi'nde bisiklet süren 9 yaşındaki H.R.G, bir sitenin yaklaşık 4 metrelik istinat duvarından düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çocuk, Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Hakan Çalhanoğlu sakatlıktan golle döndü

A Milli Takım'da forma giyemeyen Hakan, Inter'de fırtına gibi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Riyad'daki saldırıda bilanço ortaya çıktı: 12 ölü, 309 yaralı

Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı! Ağır bilanço ortaya çıktı
Cindy Crawford, oğlunun ölümünden sonra eşiyle ilk kez görüntülendi

Evlat acısıyla sarsılan dünyaca ünlü model ilk kez görüntülendi
Atilla Taş’ın kızının ölümünün ardından eski eş konuştu: Sonsuza kadar mahrem kalacak

Atilla Taş'ın eski damadı: Sonsuza kadar mahrem kalacak
Aldatılan kocadan ters köşe! Karısına hayatının şokunu yaşattı

Aldatılan kocadan akılalmaz plan! Karısına hayatının şokunu yaşattı
Türkiye'nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı

Ünlü market zinciri fon mağduru çıktı
Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı! İkna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttı

Sürücü intihara kalkıştı, ikna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttı
İstanbul'da dehşet! Sokakta yürürken kurşunların hedefi oldu

Sokakta yürürken kurşunların hedefi oldu