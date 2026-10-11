Ordu Fatsa'da bisikletiyle 4 metrelik istinat duvarından düşen çocuk yaralandı

Ordu Fatsa'da bisikletiyle 4 metrelik istinat duvarından düşen çocuk yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Fatsa ilçesinde Evkaf Mahallesi'nde bisiklet süren 9 yaşındaki çocuk, bir sitenin yaklaşık 4 metrelik istinat duvarından düşerek yaralandı. İhbar üzerine olaya polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi; çocuk Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bisikletiyle yüksekten düşen çocuk yaralandı.
Evkaf Mahallesi'nde bisiklet süren 9 yaşındaki H.R.G, bir sitenin yaklaşık 4 metrelik istinat duvarından düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çocuk, Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA