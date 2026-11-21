Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ordu'nun Fatsa ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Başköy Mahallesi'nde C.K. (44) ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

C.K, elindeki bıçakla anne H.D. (61), oğlu M.D. (19) ve D.D. (17) ile arkadaşı S.U'yu (19) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerinden kaçmak isteyen yaralılar, yamaçtan yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

M.D'nin hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, 3 yaralıyı müdahalenin ardından Fatsa ve Ünye ilçelerindeki hastanelere sevk etti.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan C.K'yi evinde gözaltına aldı.

Kaynak: AA