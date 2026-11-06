Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ordu Fatsa'da 973 litre sahte alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatsa ilçesindeki bir evde 973 litre sahte alkol ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ordu'da 973 litre sahte alkol ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Fatsa ilçesindeki bir evde arama yapan ekipler, 973 litre sahte alkol ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
Ozan Tufan'a Sergen Yalçın'dan büyük şok! 'Alarmları kurduk' demişti

Böyle gülüyordu! Az önce aldığı haberle yıkıldı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı48

Tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Demet Özdemir'in siyah elbisesi olay oldu! Cesur tarzıyla büyüledi

Güzel oyuncunun siyah elbisesi olay oldu! Cesur tarzıyla büyüledi
8 kişinin öldüğü katliamda muhtar konuştu: Önüne çıkana saldırdı

8 kişilik katliamda kahreden detaylar! Köyün muhtarı konuştu
Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Bilinçli şekilde uyutuluyor

Yoğun bakımdaki ünlü rapçiden haber var!
Athena Gökhan 30 milyon liraya yeşile döndü! Son hali şaşırttı14

Saçları 30 milyon liraya yeşerdi!
Melis Sezen kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti! Gözler ona çevrildi16

Kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti!
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş70

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş