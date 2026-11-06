Ordu Fatsa'da 973 litre sahte alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Ordu Fatsa'da 973 litre sahte alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatsa ilçesindeki bir evde 973 litre sahte alkol ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ordu'da 973 litre sahte alkol ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Fatsa ilçesindeki bir evde arama yapan ekipler, 973 litre sahte alkol ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA