Ordu'daki Maden Ocağında Kamyon Devrilmesi: Şoför Hayatını Kaybetti
Ordu'nun Ulubey ilçesinde bir maden ocağında devrilen kamyonun sürücüsü İsmail Kara, olay yerinde hayatını kaybetti. Ekipler, Kara'yı sıkıştığı yerden çıkardı fakat kurtaramadı.
ORDU'nun Ulubey ilçesinde bir maden ocağında çalışan kamyon şoförü, kullandığı aracın devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, saat 15.30 sıralarında Kıranyağmur Mahallesi'nde meydana geldi. Maden ocağında çalışan kamyon şoförü İsmail Kara (56) yönetimindeki 52 ABV 515 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Kara, kamyonunun kabininde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kara'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber - Kamera: Ahmet BAYRAK / ULUBEY (Ordu)