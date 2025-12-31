Ordu'da zırhlı askeri araç ile hafif ticari araç çarpıştı
Ordu'nun Kabataş ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan zırhlı askeri araç devrildi. Kazada yaralanan olmadı, inceleme başlatıldı.
ORDU'nun Kabataş ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan zırhlı askeri araç devrildi.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Kabataş ilçesi Çatalpınar yolu Zıngıroğlu mevkisinde meydana geldi. Zırhlı askeri araç ile M.P. yönetimindeki 06 EEL 88 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Zırhlı araç yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan olmazken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel