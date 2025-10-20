Haberler

Ordu'da Zemin Kayması Nedeniyle İki Bina Mühürlendi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde zemindeki kayma nedeniyle çatlaklar oluşan iki bina güvenlik nedeniyle tahliye edilerek mühürlendi. Olay sonrası yapılan incelemelerde binalardaki sorunların çevredeki inşaat faaliyetlerinden kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.

Olay, saat 18.00 sıralarında Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir binada ve bitişiğinde bulunan 6 katlı binada zemindeki kayma nedeniyle çatlaklar oluştu. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları incelemelerin ardından bitişik durumda olan toplam 14 daireli 2 bina, güvenlik amaçlı tahliye edilerek, mühürlendi.

Mahalle sakini Arif Kadıoğlu, tedbir amaçlı kendi evini de tahliye ettiğini belirterek, "İtfaiye, AFAD ve polis ekipleri geldi. 2 bina boşaltıldı ve mühürlendi. Ben de kendi binamı mühürlenmemesine rağmen her ihtimale karşı boşalttım. 2-3 gün kontrol edilecek ve duruma göre içeri girip, çıkabileceğimiz söylendi" dedi.

Öte yandan, binalardaki kaymanın ve çatlakların, binaların yanında bulunan inşaatta yapılan kazı ve temel çalışmasının etkili olabileceği değerlendirilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

