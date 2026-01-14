Haberler

Ordu'da yayaya çarpan otomobil iş yerine girdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir otomobilin çarptığı 81 yaşındaki yaya hastaneye kaldırıldı. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Fatih G. (29) yönetimindeki otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde, kontrolden çıkarak yol kenarında yürüyen Fikri B.'ye (81) çarpıp iş yerine girdi. Çarpmanın etkisiyle savrulan Fikri B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var

Grönland'ı Trump'a vermemekte ısrar eden Danimarka'dan korkutan itiraf
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'te 'özür dile' tartışması AK Partili Usta geri adım atmadı, ortalık karıştı

AK Partili Usta geri adım atmadı, ortalık karıştı
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı

Belediyeyi denetlemeyip lüks otelde kadınlarla gününü gün etmişler
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası

İmamoğlu hakkında bomba yasak aşk iddiası: Ünlü voleybolcu ile...
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz

Görenler hayrete düştü! Bu döner bembeyaz
Meclis'te 'özür dile' tartışması AK Partili Usta geri adım atmadı, ortalık karıştı

AK Partili Usta geri adım atmadı, ortalık karıştı
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi

Rakam öyle böyle değil: Türkiye'nin en borçlu belediyesi belli oldu
Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum

Yediklerini duyanlar, aynı şeyi söylüyor: Hayatta kalması bile mucize