Ordu'da Yasa Dışı Kenevir Eken 3 Şüpheli Tutuklandı
Ordu'nun Perşembe ve Gölköy ilçelerinde yasa dışı kenevir eken 3 kişi tutuklandı. Jandarma tarafından ele geçirilen 2 bin 567 kök kenevir bitkisi ile ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Ordu'nun Perşembe ve Gölköy ilçelerinde yasa dışı kenevir ektiği belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında, M.A. (60), H.A. (54), S.G. (57) ve T.Y.Y'nin (50) kendi arazilerinin yanı sıra çeşitli alanlarda ektikleri 2 bin 567 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
H.A, S.G. ve T.Y.Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel