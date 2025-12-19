Ordu'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Başköy Mahallesi'nde çıkan yangında Salih Kahraman'a ait iki katlı ahşap ev, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, belediye başkanı aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Başköy Mahallesi'nde Salih Kahraman'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, bölgeye giderek aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.
