Ordu'da apartman dairesinde çıkan yangında 81 yaşındaki kişi yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki apartman dairesinde çıkan yangında yaralanan 81 yaşındaki kişi tedavi altına alındı.

Şahincili Mahallesi'nde bir sitede yer alan 9 katlı apartmanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde tek yaşadığı belirtilen ve yangında ağır yaralanan Adil A, ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.