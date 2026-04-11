Ordu'da yamaçtan yuvarlanan otomobildeki baba ile kızı öldü
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, yamaçtan yuvarlanan bir otomobilin sürücüsü ve babası olay yerinde hayatını kaybederken, başka bir kişi ise ağır yaralandı.
Harami Mahallesi'nde, Esra Ş. (35) yönetimindeki 52 AGZ 997 plakalı otomobil, yamaçtan yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, öğretmen olduğu öğrenilen sürücü ile babası Kadem Ş'nin (65) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada ağır yaralanan Nazan G. (46) ise Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Eyüp Elevli