Ordu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Ordu'nun Altınordu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 6 kişi tutuklandı. Yapılan operasyonda 99 sentetik ecza maddesi ve 5,19 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Operasyonda, H.B, S.A, D.P, Ü.B, S.O, H.S.K. ve B.Y'nin ev ve üstlerinde yapılan aramada 99 sentetik ecza maddesi ve 5,19 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden H.B, S.A, D.P, S.O, H.S.K. ve B.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ü.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
