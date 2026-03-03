Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Altınordu ve Ünye ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 136 uyuşturucu hap, 14 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar esrar ele geçirilirken, E.B, C.A, Y.S, M.Z.S. ve G.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.B, C.A, Y.S, M.Z.S. tutuklandı. G.Ö. ise adliye kontrol kararıyla serbest bırakıldı.